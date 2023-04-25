العميد آشتياني: إيران تولي اهتماماً جاداً بإجراء حوار مباشر بين سورية وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، العميد محمد رضا آشتياني، أكد في محادثات منفصلة مع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا أن جهود إيران وروسيا لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا كان أحد أهداف هذا الاجتماع الرباعي، مضيفاً: إن الجمهورية الإسلامية تهتم بجدية بإجراء حوار مباشر بين سورية وتركيا بعنوان دولتين جارتين ومؤثرتين في المنطقة وتدعم الجهود المشتركة للبلدين في هذا الشأن.

وصرح أشتياني أن إيران كدولة مؤثرة في المعادلات الإقليمية ، بذلت دائمًا جهودًا من أجل السلام والاستقرار والأمن في المنطقة ، وأضاف: إن دور إيران العملي في الاجتماع الرباعي في موسكو هو مثال ملموس على ذلك.

وفي الختام قال: "محاربة الإرهاب بأشكاله المختلفة هي رغبة كل دول المنطقة ، ولن تتحقق هذه القضية إلا بالجهود المشتركة والتنسيق والتعاون لدول المنطقة".

/انتهى/