الكيان الصهيوني يمهد لافتتاح سفارته في تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أنّ زيارة كوهين إلى تركمانستان من المرجّح أن يوضع فيها حجر الأساس للسفارة الإسرائيلية في العاصمة عشق أباد، التي تبعد مسافة 13 كلم فقط عن حدود ايران.

ووفق الإعلام الإسرائيلي فإنّ "هدف زيارة كوهين إلى أذربيجان وتركمنستان هو تعزيز بروز الحضور الإسرائيلي وسط آسيا".

وفي وقتٍ سابق، قال كوهين عقب اجتماعٍ جمعه مع نظيره الأذربيجاني إنّ "إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا معاً من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية"، مضيفاً بحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهةٍ موحّدة ضد إيران".

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ أذربيجان تملك علاقات سرية مع "إسرائيل"، وذلك على خلفية حدودها المشتركة مع إيران والتوتر الدائم بينهما.

/انتهى/