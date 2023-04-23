هرتسوغ: إسرائيل تواجه أخطر أزمة داخلية منذ قيامها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وصف هرتسوغ، في مقابلة خاصة مع "يديعوت احرونوت"، الصراع المحيط بمخطط الإصلاح القضائي بانه "أخطر ازمة داخلية منذ قيام الدولة، وهي ازمة تطال العديد من القطاعات".

وأكد أن الاتصالات من أجل الحل ستفشل، مضيفا "لن أخجل من أن أقول من أعتقد أنه مذنب".

وكشف عن رفضه عرضا بالاستقالة من منصبه، وسط الترويج للتشريعات والاحتجاجات ضدها: "أنا أحظى بثقة كبيرة في الجمهور من جميع فئات الشعب، وقد تلقيت اقتراحات مختلفة بخصوص هذا الموضوع وكان هناك هذا الاقتراح أيضا. لقد رفضته ولا يبدو أنه صائب على الإطلاق".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن المستشارة القضائية للحكومة "غالي بيهاريف ميارا"، أخطأت بعدم السماح لنتنياهو بالتدخل في مخطط اصلاح القضاء، أجاب: "اعتقدت أنه من الصواب أن يتدخل نتنياهو، هو رئيس الوزراء، رئيس السلطة التنفيذية. بعد ذلك جاءت الآراء والأحكام، ولم أعد أتدخل".

ونزل عشرات آلاف الإسرائيليين مجددا إلى شوارع تل أبيب مساء يوم السبت احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة نتنياهو فيما يعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديمقراطية.

ويتظاهر الإسرائيليون للأسبوع السادس عشر على التوالي احتجاجا على المشروع.

وتشكل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في الکیان وقد ضمت عشرات آلاف المشاركين على ما أفاد أحد صحفيي وكالة فرانس برس في المكان.