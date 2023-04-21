كنعاني: طهران ترحب باعتراف مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية حول داعش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا في حسابه على موقع تويتر: لا شك أن أمريكا هي التي صنعت داعش، لكن لمن يغضون ابصارهم على الحقيقة، تصريح "روبرت كينيدي" ، ابن شقيق "جون كينيدي" والمرشح لرئاسة الولايات المتحدة للعام المقبل، بأننا "أنشأنا داعش" ، هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي لداعش.

ويشار إلى أن روبرت كينيدي، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية وابن شقيق الرئيس السابق المغتال لهذا البلد، اعترف في خطابه معلنا بأن واشنطن هي التي أنشأت جماعة داعش الإرهابية.

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