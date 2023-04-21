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٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:٣٧ ص

كنعاني: طهران ترحب باعتراف مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية حول داعش

كنعاني: طهران ترحب باعتراف مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية حول داعش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ان تصريحات "روبرت كينيدي" ، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة للعام المقبل، بأن "نحن انشأنا داعش" هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي لـ "داعش".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا في حسابه على موقع تويتر: لا شك أن أمريكا هي التي صنعت داعش، لكن لمن يغضون ابصارهم على الحقيقة، تصريح "روبرت كينيدي" ، ابن شقيق "جون كينيدي" والمرشح لرئاسة الولايات المتحدة للعام المقبل، بأننا "أنشأنا داعش" ، هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي لداعش.

ويشار إلى أن روبرت كينيدي، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية وابن شقيق الرئيس السابق المغتال لهذا البلد، اعترف في خطابه معلنا بأن واشنطن هي التي أنشأت جماعة داعش الإرهابية.

/انتهى/

رمز الخبر 1932512

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