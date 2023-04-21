بوريل: الاتحاد الأوروبي درب أكثر من 16 ألف جندي أوكراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف بوريل في تغريدة أنّ اجتماعاً لفريق الاتصال المعني بالدفاع عن أوكرانيا، "قدمت تحديثاً عن الدعم العسكري من جانب الاتحاد الأوروبي، وقد تم تدريب أكثر من 16 ألف جندي أوكراني، وتلقت أوكرانيا فعلياً أكثر من 600 مليون يورو من الذخيرة والصواريخ".

ويعقد اليوم الجمعة، اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية بألمانيا، ويترأس الاجتماع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي.

وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين دفاعيين أميركيين قولهم إنّ القوات الأوكرانية ستبدأ التدريب على دبابات "أم 1 أبرامز" الأميركية في ألمانيا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب المسؤولين، فإنه من المتوقع وصول 31 دبابة إلى ألمانيا لبدء برنامج تدريبي للقوات الأوكرانية، ومن المتوقع أن يستغرق عشرة أسابيع.

الجدير ذكره أن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، اعتبر أنّ قرار وزارة الدفاع الأميركية تدريب الجيش الأوكراني "يؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا".

ومطلع هذا العام، أعلن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، أنّ 70 عسكرياً أسترالياً يشاركون في برنامج تدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا.

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن إطلاق بعثة لتدريب آلاف العسكريين الأوكرانيين على أراضيها. وأعربت عدد من الدول الغربية الأخرى عن رغبتها المشاركة في هذه البعثة وإرسال خبرائها لتدريب الجنود.

أما ليتوانيا، إحدى دول الاتحاد الأوروبي، دربت نحو 150 عسكرياً أوكرانياً، على يد خبراء لديها للمشاركة في الأعمال القتالية.

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