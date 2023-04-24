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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٨:٤٥ ص

4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام "عقبة جبر" في أريحا

4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام "عقبة جبر" في أريحا

اُصيب أربعة برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، وحاصرت عدة منازل وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة 4 شبان بجراح مختلفة، اعتقلت واحداً منهم.

وأجبر المقاومون الفلسطينيون قوات الاحتلال على ارسال تعزيزات عسكرية نحو مخيم عقبة جبر بأريحا بعد أن لاقت تصدياً واستبسالاً من المقاومين الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، عدة مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين واعتقلت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون بعد مداهمة منازلهم، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1932574

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