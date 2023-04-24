استشهاد "سليمان عايش" برصاص الاحتلال خلال اقتحام "عقبة جبر" في أريحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت مصادر محلية، ارتقاء الشاب سليمان عايش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، مشيرة إلى أن جثمانه محتجز لدى الاحتلال.

وأصرحت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، وحاصرت عدة منازل وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى ارتقاء شاب وإصابة 3 آخرين.

وأجبر المقاومون الفلسطينيون قوات الاحتلال على ارسال تعزيزات عسكرية نحو مخيم عقبة جبر بأريحا بعد أن لاقت تصدياً واستبسالاً من المقاومين الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، عدة مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين واعتقلت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون بعد مداهمة منازلهم، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

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