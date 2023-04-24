مفاوضات بين شركات روسية وسعودية لتوريد سلع منها منتجات أمنية لمكافحة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الذي نشر على الموقع: "ستشارك ست شركات صناعية في موسكو في مهمة تجارية إلى المملكة العربية السعودية، والتي ستعقد كجزء من منتدى التصدير الخارجي "إنوبروم" في نهاية مايو المقبل، وسيتم تنظيم 60 اجتماعا مستهدفا مع كبار الشركات الأجنبية والموزعين في الشرق الأوسط".

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في مهمة العمل هم مطورو منتجات أمنية حديثة لمكافحة الإرهاب، ومنتجات زجاج، وشركات لتصنيع طابعات ثلاثية الأبعاد وكابلات طاقة وتحكم، فضلا عن شركة مصنعة لأدوية تجميلية ومستحضرات تجميل مهنية.

المصدر: برايم

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