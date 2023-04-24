وزير خارجية باكستان: التعاون بين إيران والسعودية يؤدي إلى السلام والازدهار في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا بشأن المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية الباكستاني "بلاول بوتو زرداري" ونظيره السعودي "فيصل بن فرحان".

وناقش الجانبان في الاتصال موضوع الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وآثاره الإيجابية على السلام الإقليمي.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات برعاية صينية، وأعلنا في بيان مشترك في 10 مارس (آذار) الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.

وشدد البيان الثلاثي على تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وبعد جولات من المفاوضات في بغداد ومسقط، جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين السعودية وإيران في بكين بين 6 الى 10 مارس الماضي، وترأس الوفد السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني "مساعد بن محمد العيبان"، فيما كان الوفد الإيراني برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال "علي شمخاني".

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