برلماني ايراني: زيادة التعاون البرلمانی تؤدي إلى تطوير العلاقات بين إيران والمكسيك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير المكسيكي في طهران، غييرمو بوينتي فاردوريكا، برئيس مجموعة الصداقة البرلمانية للجمهورية الإسلامية.

وأشار عمويي في بداية هذا اللقاء، إلى أهمية تحسين مستوى العلاقات بين إيران والمكسيك، قائلا: "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمكسيك دولتان مهمتان ومؤثرتان في تطورات الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، و إن توسيع التعاون بين البلدين سيكون فعالاً في زيادة السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

كما أشار النائب في مجلس الشوري الإسلامي إلى العلاقات السياسية والثقافية الجيدة بين إيران والمكسيك، مطالبا باستغلال القدرات الاقتصادية والتجارية وزيادة مستوى التفاعل والتعاون حكومتي وبرلماني بلدين.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية المكسيكية عن ارتياحه لتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية الإيرانية مضيفا: "آمل أن يؤدي التعاون البرلماني إلى تنمية وتعميق العلاقات بين البلدين على المستويين الثنائي والدولي".

بدوره، أشار غييرمو بوينتي فاردوريكا أيضًا إلى اهتمام بلاده بتعزيز مستوى العلاقات الثنائية، وأعرب عن أمله في أن تساعد مجموعات الصداقة البرلمانية للبلدين على تحقيق هذا الهدف مع استخدام القدرات الموجودة.

ورحب سفير المكسيك في طهران بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية، مؤكداً على ضرورة تحسين مستوى العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

يشار إلى أن رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية الإيرانية سيزورون طهران الأسبوع المقبل بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية في اطار البرامج المستهدفة لتطوير التعاون البرلماني.

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