تحذيرات من خطر بيولوجي في السودان.. وروسيا تبدي استعدادها للتوسّط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش أن بعض السجون في السودان شهدت اضطرابات خلال الأيام السابقة، مع اقتحام المسلحين لبعض السجون وإجبار الشرطة على إطلاق سراح النزلاء بعد قتل وجرح بعض منتسبي الشرطة.

وأشار إلى أن هذا الأمر خلق تهديداً إضافياً على الأمن والطمأنينة العامة في مدينة الخرطوم، معرباً عن خشيته من تمددها إلى ولايات أخرى.

وأضاف أن النزلاء في بعض السجون بدأوا المطالبة بإطلاق سراحهم أسوة بما جرى ببعض سجون ولاية الخرطوم، معرباً عن إنزعاجه الكبير لهذه الأحداث وما قد يترتب عليها من خطر عظيم جراء انفراط عقد الأمن، وحثّ المواطنين على أخذ الحيطة والحذر جراء هذا الوضع.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن أحمد هارون، المسؤول السوداني السابق في نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

وفي بيان صوتي، دعا هارون السودانيين لمساندة القوات المسلحة، وأشار إلى استعداده والمسؤولين الآخرين للمثول أمام القضاء.

ومن جهتها، قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء، إن خروج قادة النظام المعزول من السجن يعني زيادة اشتعال الحرب، وأن بيان أحمد هارون دليل على أن النظام البائد يقف خلف الحرب في السودان.

ودعت القوى السودانية، في بيان، الشعب إلى توحيد الصفوف للتصدي لهذه المخططات، مجددةً الدعوة لقيادة القوات المسلحة والدعم السريع لوقف هذه الحرب التي "تهدد وطنهم بالتمزق وتعصف بأمنه وسيادته ووحدته".

ويأتي هذا البيان، بعد تقارير أشارت إلى هروب النزلاء من سجن كوبر في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد هجوم شنه مسلحون. وكان البشير وبعض كبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.

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