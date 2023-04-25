القاهرة تعلن مقتل أحد أعضاء بعثتها الدبلوماسية في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الوزارة استمرار البعثة المصرية في الخرطوم في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم.

وجاء بيان الوزارة بعد أن نفى السفير المصري في الخرطوم مقتل أي من أعضاء البعثة المصرية، وتضارب الأنباء بشأن هوية القتيل وطبيعة منصبه، إثر إعلان الجيش السوداني مقتل مساعد الملحق العسكري بنيران قوات الدعم السريع، ليعود ويعتذر مصححا المعلومات.

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع إنها لن تدخر جهدا في التعاون مع مصر لكشف الحقائق بشأن مقتل الغراوي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قد كشف عن إصابة أحد أعضاء السفارة بطلق ناري في السودان.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامة المواطنين المصريين وأعضاء بعثة القاهرة في السودان.

وسبق أن دعت الخارجية المصرية في بيان رعاياها الموجودين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة إليهم تمهيدا لإجلائهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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