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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٦:٤٨ م

إيران وسوريا يبحثان تطوير التعاون في مجالات النقل البري والبحري والجوي

إيران وسوريا يبحثان تطوير التعاون في مجالات النقل البري والبحري والجوي

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش آفاق التعاون الثنائي بين سورية وإيران في مجالات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير النقل المهندس زهير خزيم مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، خلال اجتماع عقد اليوم بمبنى وزارة النقل بدمشق آلية تأطير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتطلع إلى تطوير الأعمال المتفق عليها ضمن عمل اللجنة السورية الإيرانية المشتركة، بما فيها الربط السككي الثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين سورية والعراق وإيران، عبر سكة حديد شلمجة البصرة وصولاً للموانئ البحرية السورية وبالعكس، إضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء شركات نقل مشتركة وتفعيل خطوط النقل البحري بين موانئ البلدين.

وأشار الجانبان إلى أهمية زيادة الرحلات الجوية والتسهيلات المقدمة للزوار، وضرورة تفعيل خط حركة الترانزيت والشحن كشريان حيوي اقتصادي لتبادل البضائع.

وشدد الجانبان على أهمية التنسيق الدائم لمواجهة التحديات والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدين.

المصدر: سانا

/انتهى/

رمز الخبر 1932681

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