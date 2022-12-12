إيران وقطر يبحثان تعزيز التعاوت في مجال النقل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير النقل القطري، قام والوفد المرافق له بزيارة وزارة الطرق واعمار المدن الايرانية، اليوم، حيث قدم العزاء بمناسبة وفاة وزير الطرق السابق "رستم قاسمي"، ثم اجرى مباحثات مع خلفه، مهرداد بذرباش.

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، السبل الكفيلة بتوسيع التعاون في مجالات النقل، كما اتفقا على تنفيذ الوثائق ذات الصلة بين البلدين.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الايراني والقطري استعرضا خلال اتصال هاتفي، في مطلع الشهر الحالي، تطورات العلاقات القائمة بين البلدين، خاصة في الفترة التي أعقبت الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية ودولة قطر فضلا عن الاستضافة الناجحة لكأس العالم في قطر.

ونقل زير الخارجية الايراني في هذا الاتصال تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى أمير دولة قطر، مهنئأ قطر حكومة وشعبا على الاستضافة الناجحة لمباريات كأس العالم لكرة القدم.

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