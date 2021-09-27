الأردن تقرر فتح معبر جابر امام المسافرين السوريين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الداخلية الاردنية بينت خلال بيان نقلته وكالة الانباء الاردنية، ان القرار يهدف لتنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الاجراءات الامنية والصحية المطلوبة.

وفي ذات السياق، قال وزير النقل الاردني المهندس وجيه عزايزة، ان المباحثات الاردنية السورية التى انعقت اليوم ستشمل قضايا النقل، وفي مقدمتها تحديات الشحن وتوقف الشركة الاردنية السورية للنقل البري.

وبين عزايزة انه من المقرر ان يبحث الجانبان حركة الشحن بين البلدين وعودتها بنظام، من الباب إلى الباب، بدلا من النقل التبادلى، وكذلك الرسوم المفروضة على الشاحنات على الحدود بهدف الوصول إلى حلول لها، معبراً عن امله بأن تفضي هذه المباحثات، على مدى يومين، بحل المشاكل العالقة بين البلدين في مجالات النقل والصناعة والتجارة والمياه.

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