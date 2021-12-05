عبد اللهيان يؤكد على اهمية التعاون الايراني القرغيزي في مجال النقل والترانزيت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، التقى نائب رئيس قرغيزستان لشؤون الامن القومي، طلعت بيك مصدق اف، الذي يقوم بزيارة طهران حاليا.

واشار وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء، إلى سياسات الحكومة الجديدة في الجمهورية الاسلامية الاي قبال دول الجوار، مبينا ان تبادل الزيارات خلال الفترة الاخيرة بين المسؤولين في ايران وقرغيزستان مؤشر على رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

وهنأ امير عبداللهيان بنجاح الانتخابات البرلمانية في قرغيزستان، كما دعا الى تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وبيشكيك، بهدف تسهيل الزيارات لرجال الاعمال والتجار والوفود السياسية والسياحية في االبلدين.

ولفت وزير الخارجية الى اهمية التعاون الايراني القرغيزي في مجالات النقل وتجارة الترانزيت والتشغيل التجريبي لممر قرغيزيا – بندرعباس السككي، الذي يصل قرغيزيا بمنطقة غرب اسيا؛ مؤكدا ان ذلك يصب في مصالح الجانبين.

ومن جهته، هنّأ نائب رئيس قرغيزيستان بانتخاب امير عبداللهيان وزيرا للخارجية في حكومة الايرانية الجديدة، مشيراً إلى المحادثات التي جرت على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة بين وزيري خارجية البلدين.

وتطلع مصدق اف الى تحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي الشامل بين طهران وبيشكيك، بما يليق ومستوى الطاقات المتوفرة في هذين البلدين الجارين، داعياً لتبادل الخبرات ومزيد من التعاون الثنائي في مجال مكافحة المخدرات.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، التطورات الراهنة في افغانستان، حيث اكد وزير الخارجية الايراني على مواقف طهران في هذا الشأن، في تعزيز الاستقرار والهدوء عبر تشكيل حكومة شاملة في افغانستان./انتهى/