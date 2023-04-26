مخبر: حجم التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان سيصل إلى 3 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف: على الرغم من أن التبادل التجاري زاد بنسبة 20٪ ووصلت إلى أكثر من 500 مليون دولار، إلا أنها لا تتناسب مع علاقاتنا السياسية، ومع زيارة السيد رئيس الوزراء الكازاخستاني لإيران والاتفاقيات التي تم التوصل إليها ، فقد تقرر زيادة هذا الرقم إلى 3 مليارات دولار.



واوضح مخبر: تطرقنا خلال اللقاءات الى تفاصيل اسواق النفط وتصدير الكهرباء وتم بحث التجارة وتفعيل السياحة بين البلدين وتفعيل شركة للملاحة الجوية واستثمار الطاقات بين البلدين والتبادل الاقتصادي بالعملة المحلية لكلا البلدين.

ومن جانبه، أشار رئيس وزراء كازاخستان، عليخان اسماعيلوف، أن إيران تعد أهم شريك تجاري لكازاخستان في منطقة الخليج الفارسي، وقال: حاليًا ، تعمل أكثر من 70 شركة إيرانية في كازاخستان وأستانا مستعدة لتوسيع تعاونها مع طهران في جميع المجالات، وسنرفع حجم التبادلات التجارية إلى 3 مليارات دولار.

وحول زيارته لطهران: ان الزيارة تخللت مباحثات مطولة والعلاقات بين البلدين عريقة، معتبرا ان ايران تعتبر سوقا جيدة لكازاخستان وبلاده على استعداد لزيادة الصادرات الى إيران واقترحنا تسويق بعض المنتجات الغذائية في ايران.