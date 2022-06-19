توقيع 9 مذكرات تفاهم ووثيقة تعاون بين إيران وكازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحضور حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي وقاسم جومرت توكاييف، تم التوقيع على عدة وثائق من قبل وزراء البلدين بحضور رئيسي ايران وكازاخستان والمحافظون والمسؤولون وتشمل هذه الوثاق: مذكرة تفاهم بين مركز الدراسات السياسية بوزارة الخارجية ومعهد أبحاث السياسة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الكازاخستانية"، "برنامج التبادل الثقافي بين وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني ووزارة الثقافة والرياضة في كازاخستان"،" مذكرة تفاهم لنقل التجارب بين وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية ووزارة التجارة والتقارب في كازاخستان"،" مذكرة تفاهم بشأن زيادة التجارة الثنائية بين وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية و وزارة التجارة والتقارب في كازاخستان "،" مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والجهاد الإيرانية ووزارة الزراعة في كازاخستان في مجال الزراعة "،" مذكرة تفاهم بين وزارة الجهاد للزراعة الإيرانية و ووزارة الصناعة والبنية التحتية في كازاخستان في مجال التجارة وترانزيت المنتجات الزراعية "،" مذكرة تفاهم بين الاذاعة والتلفزيون الايراني والوكالة الحكومية لأخبار كازاخستان"، "مذكرة تفاهم بين شركة النفط الإيرانية الوطنية و شركة موناى غاز الكازاخستانية "مذكرة تفاهم بين شركة السكك الحديدية الإيرانية وشركة السكك الحديدية الوطنية لكازاخستان".

كما وقع البلدان في بداية مراسم التوقيع على بيان مشترك.

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