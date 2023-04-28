ترامب: أميركا تتجه نحو كساد كبير ثان كما حدث في عشرينيات القرن الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديثه امام تجمع لمؤيديه في نيو هامبشاير، قال ترامب: "الولايات المتحدة تتجه نحو كساد كما كان في عشرينيات القرن الماضي".

وشدد الرئيس الأميركي السابق، على أن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية، وتضخم، والدولار يفقد قوته في العالم، وأنه بسبب سياسات الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، فإن الولايات المتحدة في حالة تدهور.

يشار إلى أن الكساد الكبير، وهو الانهيار الكبير أو الكساد العظيم، من أشد الأزمات الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 1929، مع انهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة واستمرت حتى أواخر الثلاثينيات.

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