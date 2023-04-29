شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تحذر من اتفاق الردع النووي بين سول وواشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت يو جونغ الشديدة النفوذ إن بيونغ يانغ مقتنعة بضرورة "أن تحسن بشكل أكبر" برنامج الردع النووي الخاص بها، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية السبت.

وأضافت كيم يو جونغ أن "إصرار الأعداء" -على حد وصفها- على إجراء تدريبات نووية ومضاعفة نشر الأسلحة النووية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية يمنح الحق لبلادها في "الدفاع عن النفس بشكل مباشر".

وكانت واشنطن وسول حذرتا -خلال قمة في واشنطن الأربعاء الماضي- كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي تطلقه "سيفضي إلى نهاية" نظامها.

وتبنّى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ونظيره الأميركي جو بايدن "إعلان واشنطن" الذي يعزز بشكل كبير تعاونهما في الشأن الدفاعي بما في ذلك النووي.

وتشمل الإجراءات التي تقررت بموجب هذا الإعلان إرسال غواصة نووية أميركية إلى مياه كوريا الجنوبية وهو أمر لم يحدث منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتدابير أخرى بينها مشاركة مزيد من المعلومات في حال وقوع هجوم كوري شمالي.

وأضافت كيم يو جونغ أن هذا الإعلان سيسهم فقط في تعريض السلام والأمن في شمال شرق آسيا والعالم لخطر أكبر.

وأمس الجمعة، حذرت بكين واشنطن وسول من "إثارة مواجهة"، معتبرة أن الولايات المتحدة "تتجاهل الأمن الإقليمي وتصر على استغلال قضية شبه الجزيرة لخلق توتر".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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