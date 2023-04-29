اقامة حفل "انتصار المقاومة" خلال زيارة الرئيس الإيراني الى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد جمشيدي ان الرئيس الايراني، السيد إبراهيم رئيسي سيزور سوريا قريبا، مضيفا: "انه سيقام حفل انتصار المقاومة، خلال هذه الزيارة".

وكتب المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد مرت غرب آسيا بفترة تحول جيوسياسي وشديدة التوتر، استمرت 12 عامًا، حيث كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفائز الحتمي والولايات المتحدة الخاسر الحتمي فيها".

وأضاف: "سيقام حفل انتصار المقاومة خلال زيارة آية الله رئيسي إلى سوريا... رحم الله الشهید الحاج قاسم الذي علم الجميع أن القوة في الميدان هي السبيل الوحيد للنجاح في الدبلوماسية".

كان قد قال مصدر إقليمي كبير مقرب من الحكومة السورية، لرويترز، امس الجمعة، ان الرئيس الإيراني سيزور دمشق هذا الأسبوع.

من جانبها، نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر مطلعة قولها إن السيد إبراهيم رئيسي سيزور دمشق الأربعاء 3 مايو/أيار 2023، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010.

ذكرت المصادر للصحيفة أن زيارة الرئيس الإيراني ستستمر لمدة يومين، حيث سيجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس السوري، بشار الأسد تتضمن تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وخصوصاً في الجانب الاقتصادي.

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