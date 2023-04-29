الرئيس الايراني: الجمهورية الإسلامية مبنية على آراء الشعب وارادتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية، صباح اليوم(السبت) خلال خطابه في المؤتمر الوطني لمجالس البلدية المنعقد بوزارة الداخلية: " الثروات الوطنية في البلاد ليست قليلة، وعلينا ان نستخدم من هذه الثروات بشكل جيد".

وأكد رئيسي على اهمية مجالس البلدية في البلاد، مضيفا: " ان لمجالس البلدية في البلاد جذور دينية وقرآنية، حيث يتم متابعة الشؤون على أساس الشورى والقرارات تُتخذ على أساس الرأي الجماعي، كما تكون القرارات مبنية على حكم العقل والتخطيط والاستدلال".

وذكر أنه في مختلف بنود الدستور، تم الاهتمام بموضوع الشورى ورأي الحكمة الجماعية، قائلا: "إن التحقيق الموضوعي والعملي للشوري وفقا لنظرة الامام الخميني(رض) وقائد الثورة الاسلامية، هو أن نهتم إلى الشعب ومشاركتهم في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من شؤون البلاد".

وأكد رئيس الجمهورية على انه لا توجد مؤسسة في الجمهورية الإسلامية ان لا تقوم على اصوات الشعب وآرائهم؛ بل الجمهورية الإسلامية كلها مبنية على آراء الشعب وإرادتهم.

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