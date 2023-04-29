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٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٢:٠٤ م

في الاجتماع المشترك للوفدين الايراني والعراقي؛

رئيسي: توسيع العلاقات الإيرانية العراقية ستصب في مصلحة المنطقة

رئيسي: توسيع العلاقات الإيرانية العراقية ستصب في مصلحة المنطقة

قال الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي خلال اجتماع مع الوفدين الايراني والعراقي، إن تحسين العلاقات بين إيران والعراق لا يرضي أعدائنا، وقال: إن إيران والعراق ستوسعان تفاعلهما بما يتفق مع مصالح البلدين في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، في اجتماع وفدي إيران والعراق، بأن زيارة رئيس جمهورية العراق لإيران ستكون خطوة كبيرة في تحسين العلاقات، وقال إن العلاقات بين البلدين وتنفيذ اتفاقيات فيمابين في طريقها إلى النمو والرضا، ولكن رغم ذلك هناك إمكانات عديدة لتطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح الرئيس الإيراني أن تحسين العلاقات بين إيران والعراق لا يرضي أعدائنا، وأضاف: إن إيران والعراق ستوسعان تفاعلهما بما يتفق مع مصالح البلدين في المنطقة.

وأكد رئيسي على توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والترانزيت والنقل والتبادلات التجارية والتعاون الأمني، فضلا عن أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين.

كما أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في هذا الاجتماع على اهتمام بلاده بتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وذكر أن البلدين لديهما قدرات متنوعة لتوسيع التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي والتبادلات التجارية.

/انتهى/

رمز الخبر 1932748

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