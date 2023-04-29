منتخب الجودو الايراني للمكفوفين يحصل على لقب اسيا في كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الجولة الثانية من منافسات البطولة التي اقيمت اليوم السبت، استطاع لاعب الوزن 90 كغ لمنتخب المكفوفين الايراني للجودو "موسى غلامي"، ان يهزم 3 منافسين من اوزبكستان وكازاخستان، ليفوز بالمركز الاول –رجال، ويتقلد الميدالية الذهبية لهذه البطولة.

ومن جانب اخر، واجه اللاعب الايراني "علي نوائي" لفئة الـ 90 كغ هو الاخر، منافسا من منغوليا ليخسر امامه، وينتقل الى النزال امام غريمه الاوزبكي الذي استطاع ان يزيحه ويتلقد الميدالية البرونزية لهذه البطولة.

وبهذه النتيجة، فقد بلغت حصيلة منتخب الرجال الايراني للجودو للكفوفين وضعاف البصر، من بطولة اسيا في كازاخستان، 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين اثنتين؛ وقد حل بالمركز الاولى على مستوى القارة.

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