لاعب جودو ايراني يحرز الميدالية الفضية ببطولة كأس افريقيا

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن منافسات الوزن تحت 81 كلغ ضمن بطولة افريقيا للجودو -ناشئين، اقيمت اليوم السبت بمشاركة الفتى الايراني سبحان حكيمي الذي استطاع ان يجتاز غريمه التونسي "محمد امين عابدي" والتاهل الى نهائي البطولة.

وفي المرحلة النهائية من هذه المنافسات، نازل فتى الجودو الايراني حكيمي خصما له من مصر "علي الراملي"، لكنه اخفق في التغلب عليه ليكتفي بالمركز الثاني ويتقلد الميدالية الفضية من هذه البطلولة.

علما ان منافسات فئة الناشئة ضمن بطولة افريقيا ذات التصنيف للجودو، اقيمت بمشاركة 101 لاعبا من 15 دولة بما فيها ايران.