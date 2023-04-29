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٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٠٨ م

النجباء: قوات الاحتلال هدف مشروع حتى خروج اخر جندي امريكي محتل من ارض العراق

النجباء: قوات الاحتلال هدف مشروع حتى خروج اخر جندي امريكي محتل من ارض العراق

اكد المتحدث باسم المقاومة الاسلامية العراقية - حركة النجباء، نصر الشمري، ان قوات الاحتلال هدف مشروع في العراق وفي كل منطقة غرب اسيا حتى خروج اخر جندي امريكي محتل من ارض العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم المقاومة الاسلامية العراقية - حركة النجباء، نصر الشمري، كتب في تغريدة له عبر تويتر اليوم السبت : ان المقاومة الاسلامية - حركة النجباء، غير ملزمة بأي اتفاق سياسي يتضمن هدنة أو تهدئة مع قوات الاحتلال الامريكي؛ أيّا كانت الأطراف القائمة على مثل هذه الامور.

واضاف المتحدث باسم المقاومة الاسلامية في العراق : ان المواقف المعلنة تمثل أصحابها و من يمثلون، ولا يمثلنا الا موقفنا الرسمي بهذا الشأن الذي أعلناه سابقا؛ و نوكد عليه حاليا : ان قوات الاحتلال هدف مشروع في العراق وفي كل منطقة غرب اسيا حتى خروج اخر جندي امريكي محتل من ارض العراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1932766

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