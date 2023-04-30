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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٥٢ ص

الخارجية الإيرانية تعلن عن اكتمال المرحلة الأخيرة من اجلاء الرعايا الإيرانيين المقيمين في السودان

الخارجية الإيرانية تعلن عن اكتمال المرحلة الأخيرة من اجلاء الرعايا الإيرانيين المقيمين في السودان

أعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية، عن المرحلة الأخيرة من اجلاء 65 شخصا من الرعايا الإيرانيين المقيمين في السودان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية خلال بيان عن المرحلة الأخيرة من اجلاء 65 مواطناً إيرانياً مقيماً في السودان، حيث ان تم اجلاءهم بعد الأزمة التي شهدتها تلك الدولة من الخرطوم إلى بورتسودان ثم إلى "جدة" وأخيراً عادوا إلى بلادنا برحلة خاصة ودخل هؤلاء الأشخاص إلى الوطن صباح اليوم وهم بصحة جيدة.

واستقبل هؤلاء الاشخاص وفداً مكوناً من المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية، إلى جانب رئيس الدائرة السياسية ورئيس ممثلية وزارة الخارجية عند مطار الإمام الخميني(رض).

/انتهى/

رمز الخبر 1932772

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