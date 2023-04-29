كنعاني یعلن عن اجلاء 65 مواطناً إيرانياً من السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن مغادرة ونقل الرعايا الإيرانيين من السودان، منذ بداية الاضطرابات في السودان، وضعت وزارة الخارجية اجلاء 65 مواطناً إيرانياً مقيمين في هذا البلد على جدول أعمالها، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة تم النقل الآمن لمواطني بلادنا من الخرطوم إلى بورتسودان ثم مغادرتهم وإرسالهم إلى ميناء جدة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل هذه الفئة من المواطنين من المملكة العربية السعودية إلى بلادنا، وفي هذا الصدد اشاد بالتعاون الفعال للمملكة العربية السعودية ومساعدة السودانيين .

وفي الختام أكد كنعاني: من أهم واجبات وزارة الخارجية متابعة والتعامل مع حالة وصحة الإيرانيين في الخارج.

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