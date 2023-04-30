السودان.. استمرار الاشتباكات رغم سريان الهدنة وتحذيرات من تدويل الصراع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين طرفي النزاع، حيث شهدت العاصمة الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار السبت مع دخول المعارك أسبوعها الثالث رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

وقال دينق داو إن بلاده تؤمن بأن حل الأزمة السودانية بيد السودانيين، مشيرا إلى أنه لم يوضع حتى الآن جدول زمني للقاء بين القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي.

وأضاف "الرئيس سلفاكير ميارديت الذي يقود فريق الإيغاد تحدث إلى البرهان وحميدتي، وأبلغهما بأن هناك إلحاحا على أهمية لقائهما في جوبا.. لم نحدد بعد سقفا زمنيا لذلك، لكنه أكد لهما أن المسألة ملحة وعليهما أن يبعثا بممثلين عنهما في سياق حوار سياسي يتطرق لوقف الاقتتال، وهذا شيء جوهري ومهم".

وفي خضم النشاط الدبلوماسي المكثف الذي تقوده عدة أطراف لوقف الاشتباكات، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في السودان فولكر بيرتس إن الطرفين باتا أكثر انفتاحا على المفاوضات.

كما قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن أيا من الطرفين في السودان لا يمكن أن يحقق نصرا عسكريا.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع شركائها على محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد، منبها إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن المفاوضات بين الجانبين.

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