ايران تصدر نحو 1/6 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا خلال 3 أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قيمة التبادل التجاري بين ايران وتركيا، تراجعت بنسبة 14 بالمئة في الشهور الثلاثة الاولى من العام 2023 قياسا مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما تشير إليها الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاء التركية.

وقد ارتفع حجم الصادرات التركية الى ايران خلال هذه الفترة الزمنية المحددة بنسبة 2 بالمئة، ليلامس رقم 702 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات الايرانية الى تركيا 677 مليون دولار في هذه الشهور الثلاثة بتراجع 27 بالمئة.

من جهتها اعلنت دائرة الاحصاء الاوروبي (يوروستات) ان حجم الغاز الايراني الذي استوردته تركيا خلال هذه الشهور الثلاثة هو مليار و 567 مليون متر مكعب بتراجع قدره 17 بالمئة قياسا مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

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