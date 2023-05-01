برعاية رئيس الجمهورية... اختبار ناجح لاول محرک ايراني للطائرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد السيد إبراهيم رئيسي شركة Mapna ومعرض الإنجازات التكنولوجية لهذه المجموعة في قطاع الطاقة الحرارية والمتجددة، والنفط والغاز، والنقل بالسكك الحديدية، والخدمة والإصلاحات الاساسية، والمحركات الجوية، والسيارات الكهربائية، والصناعات الذكية، والصحة والمياه.

وخلال زيارة رئيس الجمهورية لهذه المجموعة الصناعية، تم اختبار اول محرك الطائرة الإيراني الصنع بالكامل ونظام التحكم في المحرك الهوائي، والذي تم تصنيعه بطريقة الهندسة العكسية على يد خبراء مجموعة Mapna الصناعية، بنجاح.

كما زار رئيسي التوربينات الغازية المتقدمة من فئة F الإيرانية بالكامل لإنتاج الكهرباء، والتي تصنع أجزائها المتقدمة وذات التقنية العالية في البلاد بواسطة شركة Mapna وسلسلة توريد قطع الغيار. وخلال هذه الزيارة أكد الرئيس الإيراني على تلبية حاجة البلاد من القاطرات من خلال الإنتاج المحلي وكذلك استخدام قدرات مركز تدريب القاطرات لهذه الشركة.

ثم زار رئيسي نظام الدفع للمركبات الكهربائية بما في ذلك الحافلات وسيارات الركاب والبضائع، الذي يكون جميعها من تصميم وإنتاج مجموعة Mapna.

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