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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٣:١٦ م

البرلمان الإيراني يسحب الثقة عن وزير الصناعة والتجارة

البرلمان الإيراني يسحب الثقة عن وزير الصناعة والتجارة

صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، لصالح سحب الثقة عن وزير الصناعة والتجارة، السيد رضا فاطمي أمين واقاله من منصبه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقام البرلمان الإيراني اليوم، جلسة علنية لاستجواب وزير الصناعة والتجارة، حيث في ختام هذه الجلسة، وبعد الاستماع إلى آراء أنصار ومعارضي استجواب الوزير، عارض غالبية النواب بقاء فاطمي أمين في وزارة الصناعة والتجارة.

وعلى هذا النحو، سحب نواب الشعب ثقتهم عن الوزير بأغلبية 162صوتا، مقابل 102 صوتا معارضا، وامتناع عضوين عن التصويت، وكذلك 6 أصوات باطلة من إجمالي 272 صوتا.

وكانت جلسة البرلمان اليوم هي ثاني جلسة استجواب لفاطمي أمين منذ تعيينه وزيرا للصناعة والتجارة، حيث أدت هذه الجلسة الى إقالته من منصبه.

/انتهى/

رمز الخبر 1932788

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