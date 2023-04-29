المعارضة التركية تعد بإعادة العلاقات مع سوريا إلى سابق عهدها في حال فوزها بالانتخابات المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح كيليتشدار أوغلو في كلمة ألقاها أمام تجمع انتخابي جماهيري بمدينة قيسري وسط تركيا، قائلا: "خلال عامين كحد أقصى سنتصالح مع سوريا، وسنعيد علاقاتنا الطبيعية معها بشكل كامل، وسنعيد فتح السفارات بين البلدين، وسنعيد السوريين المقيمين في تركيا والذين بلغ عددهم أكثر من 3 ملايين شخص، إلى بلادهم".

وتجدر الإشارة إلى أن كيليتشدار أوغلو هو منافس المعارضة الرئيس للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الانتخابت الرئاسية المقبلة، المزمع عقدها في الـ 14 من مايو المقبل.

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