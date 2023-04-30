وزير الأمن الإيراني: الجمهورية الاسلامية وجهت ضربات مؤثرة للكيان الصهيوني داخل فلسطین وخارجها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الامن الايراني، حجة الاسلام السيد اسماعيل خطيب، اعتبر في كلمته التي القاها أمام اجتماع أمني في مدينة اراك مركز محافظة مركزي اليوم الاحد، توجيهات قائد الثورة الاسلامية بخصوص التعاون بين السلطات الثلاث والاجهزة التنفيذية والامنية والقوات المسلحة الأرضية التي توفر الاقتدار الاقتصادي والامني لايران الاسلامية.

وأشار خطيب الى الانجازات التي احرزتها وزارة الامن في عهد الحكومة الحالية ومنها توجيه ضربات مؤلمة الى داخل وخارج الكيان الصهيوني، مشددا على أن هذه الضربات التي جسدت تعاون الاجهزة الامنية قد وجهت رسالة قوة واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية الى العالم أجمع.

ولدى اشارته الى حوادث الاضطرابات التي شهدتها ايران الاسلامية في الخريف الماضي قال: ان العدو استخدم كل قوته الاعلامية والاستخباراتية ووسائل الفتنة والتآمر على شعبنا في حربه الهجينة، الا ان الارادة الالهية وجهود الاجهزة الامنية ومواكبة الشعب الايراني حالت دون تحقيق أهدافه وأفشلت مخططات الأعداء في داخل ايران وخارجها.

وتطرق الى الانجازات التي حققتها الحكومة الحالية في المجال الاقتصادي وقال: رغم الحظر وكل المؤامرات والشائعات والدعايات المغرضة التي استخدمها العدو، الا ان هذه الحكومة قامت بخطوات فاعلة في طريق تنمية الاقتصاد وستواصل جهودها بكل قوة لتحقيق شعار العام الذي اطلقه قائد الثورة الاسلامية بكبح التضخم ونمو الانتاج في بداية العام الجاري.

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