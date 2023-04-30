  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٧:٣٦ م

عقد اجتماع لوزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق في عمان غداً

عقد اجتماع لوزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق في عمان غداً

يشارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق، المقرر عقده في عمان غداً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة اليوم على حسابها في تويتر: سيشارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق الذي يعقد يوم غد الإثنين في العاصمة الأردنية عمان، لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً.

وأوضحت الوزارة أن الوفد المرافق للوزير المقداد يضم كلاً من معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، والمستشار اهاب حامد من مكتب الوزير.

/انتهى/

رمز الخبر 1932801

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات