الادميرال شهرام ايراني: أصبح عمق نفوذنا الجيوسياسي في المجال البحري بيّنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني اهمية ارسال المجموعات البحرية الى المياه الحرة لتكريس الاقتدار الوطني.

وأشار الأدميرال في تصريح صحفي ، إلى اجراءات القوة البحرية في مجال الحفاظ على أمن البلاد ، وقدم تهانيه باليوم الوطني للخليج الفارسي ، وقال: ان مياه جمهورية إيران الإسلامية بشكل عام مقسمة إلى ثلاث فئات ، المياه المغلقة وشبه المغلقة والمياه الحرة والدولية حيث ترتبط ايران من جهة الجنوب بالمحيطات الحرة.

وأضاف: إن المهمة المتواصلة للبحرية منذ مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) وحتى الآن تكمن دوما في توفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية للبلاد وكذلك توفير الأمن للملاحين وأنا ورفاقي نقوم بواجبنا دائمًا في هذا الصدد. واليوم ، أصبح عمق نفوذنا الجيوسياسي في المجال البحري بيّنا.

وقال قائد القوة البحرية للجيش حول المجموعة البحرية التي تم إرسالها إلى المياه الحرة : يقوم زملاؤنا بواجباتهم وقد جسدوا اقتدار إيران عبر تواجدهم في المياه الدولية، واليوم نتمتع بسلام وأمن جيدين على الصعيد البحري ونحن مدينون بذلك لدماء شهدائنا الأعزاء .

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