كنعاني: رحلة المجموعة البحرية 86 عززت اقتدار الجمهورية الاسلامية على الصعيد الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه متحدث الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، صرح على هامش مراسم استقبال مجموعة القطع البحرية 86؛ ان الاقتدار البحري يشكل العناصر الاساسية للقوة في كل دولة، وعليه فإن الدول التي تتمتع بهذا الاقتدار تستطيع ان تاخذ بزمام المبادرة في الصعيد الدولي وبما يشمل العديد من المجالات الستراتيجية الدولية.

ومضى الى القول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تمكنت عبر الازدهار الذي حققته في تكنولوجيا البحار، ان تضيف صفحة ذهبية جديدة الى سجلها الحافل بالاقتدار.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الرحلة البحرية التي انجزتها المجموعة 86 لم تكن اعتيادية، وقد جسدت مدى الاقتدار الذي تتمتع بها القوة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية، واثبتت بان الحظر الظالم واحادي الجانب الذي تفرضه امريكا على البلاد، قابل للكسر تماما.

ومضى الى القول : ان هذا الانجاز غرس الامل في قلوب الشعوب المستقلة بالعالم، واظهر للشعوب التواقة الى الاستقلال والتحرر من سيطرة القوى العالمية، انها تستطيع بفضل الارادة الوطنية من اجتياز السياسات القسرية لنظام الهيمنة.

وتابع كنعاني : ان هذه الرحلة قلّ نظيرها على الصعيد البحري، وهي مميزة ايضا لانها اثبتت بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على مضاهاة تلك الدول القليلة جدا على مستوى العالم التي تمتلك امكانية القيام بمثل هذه العلميات الضخمة.

وختم متحدث الخارجية، الى القول : هناك مدمرة ايرانية الصنع بامتياز، التي شاركت في هذه العمليات وهو امر في غاية الاهمية.

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