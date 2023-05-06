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٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٣ ص

الأدميرال إيراني يعلن عن تجهيز مدمرات البحرية بصواريخ كروز "أبو مهدي"

الأدميرال إيراني يعلن عن تجهيز مدمرات البحرية بصواريخ كروز "أبو مهدي"

أعلن قائد البحرية الإيرانية الادميرال شهرام إيراني عن تجهيز مدمرات هذه القوة بصواريخ كروز "أبو مهدي."

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الأدميرال إيراني أنه سيتم ازاحة الستار عن المدمرات المجهزة بصواريخ كروز أبو مهدي قريباً وقال: ان قوة التدمير ومدى صاروخ كروز أبو مهدي كبيرة ولدينا نطاقات أعلى على جدول الأعمال، بينما هذا الصاروخ لديه قدرة تشغيلية عالية في بيئة الحرب الالكترونية.

وكان قد اعلن الادميرال إيراني العام الماضي عن عزم هذه القوة لتزويد مدمرات القوة البحرية بصواريخ كروز "ابومهدي".

ويعتبر صاروخ كروز "أبو مهدي" أحد منتجات صناعة الطيران التابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، ويبلغ مداه أكثر من ألف كيلومتر، ويمكنه تدمير أي هدف. رد الفعل السريع، وإدارة اختيار الهدف في الميدان، وتجاوز دفاعات العدو والقدرة على إطلاق النار من الأعماق تعتبر من بين ميزات صاروخ كروز "أبو مهدي".

/انتهى/

رمز الخبر 1932953

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