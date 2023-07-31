قادة القوات البحرية لجنوب إفريقيا وفنزويلا يؤكدان على تعزيز العلاقات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد أجرى قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام، الذي سافر إلى سان بطرسبرغ بهدف المشاركة في العرض السنوي للبحرية الروسية، مفاوضات ومشاورات مع بعض المسؤولين من عدة دول حاضرة في هذه المراسم.

وناقش قائد البحرية في مفاوضاته مع مسؤولي الدول المشاركة في هذا الحفل، وخاصة الدول التي استضافت مجموعة الـ 86 للبحرية الايرانية، سبل تطوير التعاون البحري وتدريب القوات واجراء التدريبات المشتركة و الاحداث المتعلقة بالحرب البحرية وتبادل الخبرات البحرية.

وفي لقاء مع قائد البحرية في جنوب إفريقيا، دعا الأدميرال الإيراني، مع تقديره لاستقبالهم الحار للأسطول البحري الـ 86 التابع لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، نظيره للسفر إلى إيران والمشاركة في التدريبات البحرية.

كما ذكر الأدميرال موندي لوبيز، قائد البحرية في جنوب إفريقيا، أن العلاقات الطيبة بين جنوب إفريقيا وإيران هي أساس التعاون المتزايد بين أساطيل البلدين، وقال: مياه جنوب إفريقيا وموانئنا مفتوحة لجميع الإيرانيين والسفن العسكرية والمدنية وجنوب إفريقيا لتطوير التعاون بين القوتين قدر الإمكان.

وفي لقاء مع قائد البحرية الفنزويلية، قال قائد البحرية الإيرانية، مشيراً إلى الموقع الاستراتيجي لهذا البلد في غرب المحيط الأطلسي: اليوم،لبحرية الجمهورية الإسلاميةالإيرانية حضور فاعل في كل المشاهد الدولية بقدراتها وسلطتها.

وصرح الأدميرال نيل جيسوس سانشيز، قائد البحرية الفنزويلية، أن التعاون العسكري بين إيران وفنزويلا، خاصة في المجال البحري، عميق جداً وهذه العلاقات تتوسع يومًا بعد يوم.

كما حضر هذه اللقاءات السفير كاظم جلالي والقبطان رضا خسروي مقدم الملحق العسكري بسفارة جمهورية إيران الإسلامية في روسيا.

وهذا العام، بالإضافة إلى حضور الوفد البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العرض السنوي للبحرية الروسية، انضمت ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية المتمركزة في بحر قزوين إلى العرض البحري الروسي من خلال حضور ميناء بحر قزوين في شمال هذا البحر.

وتتواصل اجتماعات ومفاوضات الأدميرال شهرام الإيراني مع مسؤولي البحرية الروسية والدول الأخرى المشاركة في احتفال يوم البحرية الروسية.

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