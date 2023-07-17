الأدميرال إيراني: ينهي الجيش كل مهمة بكرامة واقتدار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال شهرام إيراني قائد البحرية في تجمع لقادة وأركان منطقة الإمامة البحرية الأولى في مقرها بمحافظة هرمزجان، إن أعظم شرف للمجموعة البحرية الـ 86 هو أن جميع أوامر القائد العام تم تنفيذها في هذه المجموعة.

ووصف الادميرال ايراني ان بالنظر إلى جميع زوايا إنجازات مجموعة الـ86 البحرية، بالنسبة للدول ذات القوة في منطقة البحر وأعداء إيران، هناك العديد من التساؤلات والشكوك حول مهمة مجموعة الـ 86 البحرية ولكن لدينا جزء كبير من الإنجازات لم نكشف النقاب عنها.

وأضاف قائد سلاح البحرية: أن البحرية الاستراتيجية للجيش أظهرت للأمة والبلاد أنها تنجز كل مهمة بقوة ورأس مرفوع وكرامة.

وقال الأدميرال الإيراني إن تعاطف وفرحة شعب إيران في الترحيب بموظفي مجموعة الـ 86 البحرية، شجع الرفاق الآخرين في البحرية الاستراتيجية وقال: لقد رفعت مجموعة الـ 86 البحرية علم الفخر لبلدنا .

وقال قائد البحرية إن هجوم العدو اليوم على وحدة وسلامة الأمة الإيرانية دليل على ضعفهم أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/