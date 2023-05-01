الصحة الايرانية: تسجيل 247 اصابة و10 وفيات بكورونا خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بيان الوزارة اليوم حول مستجدات كورونا، أعلن عن تسجيل 247 اصابة و10وفيات جديدة بالفايروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 608 الاف و934 شخصا، ومجموع الوفيات 146 الفا و118 حالة.

ولفت البيان إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و359 الفا و714 شخصا.

وعن التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و523 الفا و227 جرعات من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

ومنذ بداية الجائحة التي بدأت بالصين وانتشرت في أرجاء العالم، اتخذت الحكومة الإيرانية إجراءات وقائية وعلاجية سريعة كان لها الدور في التقليل من آثار الجائحة.

ورغم الحظر الظالم المفروض على البلاد، فإن أبناء الشعب الإيراني تمكنوا من اكتشاف لقاحات عديدة لهذا المرض، أثبتت فعاليتها ونجاعتها، الأمر الذي جعل إيران تنافس الدول العالمية المتطورة في هذا المجال.

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