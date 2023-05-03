الصحة الايرانية: تسجيل 228 اصابة و7 وفيات بكورونا خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن في بيان الوزارة اليوم حول مستجدات كورونا، أعلن عن تسجيل 228 اصابة و7وفيات جديدة بالفايروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 609 الاف و349 شخصا، ومجموع الوفيات 146 الفا و136 حالة.

ولفت البيان إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و360 الفا و520 شخصا.

ومنذ بداية الجائحة التي بدأت بالصين وانتشرت في أرجاء العالم، اتخذت الحكومة الإيرانية إجراءات وقائية وعلاجية سريعة كان لها الدور في التقليل من آثار الجائحة.

ورغم الحظر الظالم المفروض على البلاد، فإن أبناء الشعب الإيراني تمكنوا من اكتشاف لقاحات عديدة لهذا المرض، الأمر الذي جعل إيران تنافس الدول العالمية المتطورة في هذا المجال.

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