إيران تسجل رقما قياسيا عالميا في مجال التطعيم ضد كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني: "ان الإعلام يلعب الدور الرئيسي في تحسين الاوضاع الصحية للناس، لانها بإمكانها رفع مستوى التعليم العام، مع تقديم المعلومات الصحيحة للناس".

وأشار إلى بث برامج متنوعة في مجال الصحة على قنوات التلفزة الإيرانية، قائلا: "لحسن الحظ، التعليم الإعلامي الصحي في البلاد يتم بشكل صحيح وخلال فترة كورونا كانت وسائل الإعلام حاضرة بنشاط كل يوم".

وفي الختام أشاد بعمل وسائل الإعلام في تغطية الأخبار المتعلقة بكورونا والتطعيم، قائلا: "تمكنا من تسجيل رقم قياسي عالمي في مجال التطعيم ضد فايروس كورونا بحقن 1.600.000 جرعة يوميا".

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