إيران تسجل 6.7 مليار دولار من التبادلات التجارية خلال شهر واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لتقرير الجمارك، تم تصدير 10.471.000 طن من البضائع بقيمة 3 مليارات و 645 مليون دولار، خلال الشهر الاول من العام الإيراني الجديد (1402)، اي شهر أبريل، حيث انخفض بنسبة 12.93٪ من حيث القيمة وزاد بنسبة 17.76 من حيث الوزن.

وبحسب هذا التقرير، فقد دخل البلاد في شهر واحد من هذا العام، مليون و 829 ألف طن من البضائع بقيمة ثلاثة مليارات و 87 مليون دولار، مما يظهر انخفاضا بنسبة 13٪ و 24.79٪ من حيث القيمة والوزن على التوالي.

وكان الغاز المسال بقيمة 523 مليون دولار، وبروبان مسال بقيمة 302 مليون دولار، وبيوتان مسال بقيمة 169 مليون دولار، وسبائك حديد وصلب غير مسال بقيمة 167 مليون دولار، وميثانول بقيمة 167 مليون دولار من بين السلع الخمسة الرئيسية التي تم تصديرها في هذا الشهر.

كما كانت الصين والعراق وتركيا والإمارات العربية المتحدة والهند وجهات التصدير الخمس الرئيسية لإيران في أبريل من هذا العام، حيث شمل 76٪ من اجمالي الصادرات من حيث الوزن و 75٪ من حيث القيمة.

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