اللواء سلامي:  الجمهورية الاسلامية تقود الحرب وبناء الحضارة معا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، خلال خطاب له في مراسم تنصيب العميد عبدالرضا عابد قائدا جديدا لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" التابع لحرس الثورة الاسلامية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية في اوتون الحرب، تقود بناء الحضارة في آن معا، ولايوقف الشعب الايراني اي رادع، حيث ان العدو الذي كان يتحدث عن انهيار الجمهورية الاسلامية واستخدم كل طاقاته في سبيل ذلك، قد فشل في حساباته وانقلبت مؤامراته عليه".

وشدد اللواء سلامي على ان العمل جار لاعمار ايران ومن دون توقف وان مقر "خاتم الانبياء (ص)" هو ركيزة هذا الازدهار ولم يسمح بتوقف العمل في الورش والمشاريع التي تجلب لنا العز والفخر، مضيفا: "ان التبعية تعني الاستسلام واذا تقاعسنا عن بناء ايران فان الآخرين لا يبنونها، لكن الشباب الايراني قد اخذ بزمام المبادرة في اعمار بلادهم وان ايران تتطور في كل يوم".

وأشاد قائد حرس الثورة بعمل المدراء والمسئولين في مقر "خاتم الانبياء(ص)" للاعمار، قائلا: "ان مقر خاتم الأنبياء(ص) قد دشن اكثر من 30 مشروعا اعماريا كبيرا في اقل من عام".

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