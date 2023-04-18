قائد الجيش الإيراني: الأسلحة والمعدات المناسبة للحروب المستقبلية المحتملة متوفرة لدينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، في تصريحات صحفي على هامش مراسم الاستعراض العسكري في يوم الجيش: "إذا تقوموا بمشاهدة فيديوهات السنوات الماضية لهذا المراسم ومقارنته مع ما كان موجودًا في مراسم اليوم، ستشاهدون ظاهرة جديدة".

وأضاف: "ان القوة البرية للجيش قد تحول بشكل ملموس، ونحن امام قوة برية جديدة في هذا العرض وفي مختلف المجالات، تم توفير الأسلحة والمعدات المناسبة للحروب المستقبلية المحتملة لدى الجيش على أساس التقنيات الجديدة والتنبؤات التي تم التوصل إليها".

وصرح القائد العام للجيش: "العديد من القضايا مثل الاستراتيجيات والتكتيكات والتدريبات والعلاقات المتبادلة هي من بين التغييرات الأساسية التي حدثت في قواتنا المسلحة"، مضيفا: "إذا كنا في الماضي قوة مسلحة نريد الدفاع عن حدودنا بكل قوتنا، فلدينا اليوم ثقة كاملة في أنه يمكننا مواجهة أي قوة تريد تهديدنا أو تفكر في الإعتداء علينا".

وقال القائد العام للجيش: "إنكم تشهدون نموًا وتحسنًا لقوات الجيش سواء في المجال البري، والبحري، والصاروخي، والطائرات المسيرة، والجوية، والدفاعية بشكل لا يمكن مقارنته بمعداتنا في فترة الحرب المفروضة(حرب صدام ضد ايران) وبطبيعة الحال، ستتغير التهديدات أيضًا في المستقبل، وعلينا أن نعد أنفسنا لمواجهة أي تهديد".

وقال اللواء موسوي: "ان البرامج المعتمدة في الجيش بمساعدة العلماء الشباب معدة على شكل خطط خمسية، كما أن الخطط طويلة المدى للقوات المسلحة جاهزة وانشطة القوات المسلحة تجري على أساسها".

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