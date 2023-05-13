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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٥:٢٩ م

في لقاء اسرته؛

اللواء سلامي: رغبة الشهيد طهراني مقدم في زوال الكيان الصهيوني ستتحقق قريباً

اللواء سلامي: رغبة الشهيد طهراني مقدم في زوال الكيان الصهيوني ستتحقق قريباً

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي، انه نظرا لما نراه من معالم زوال الكيان الصهيوني المغتصب وقاتل الأطفال، سيتحقق هذا الزوال الذي كان أيضا من امنيات أب الصناعة الصاروخية الإيرانية، العميد الشهيد حسن طهراني مقدم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء حسين سلامي، خلال لقاء مع عائلة الشهيد اللواء حسن طهراني مقدم، تكريما لذكرى هذا الشهيد رفيع المستوى، قال: "ان الحاج حسن كان له حياة مثمرة وان القوة الدفاعية العظيمة للبلاد، خاصة في مجال صناعة الصواريخ، يرجع إلى جهود هذا العالم المتواضع الذي جاهد في هذا السبيل من دون تعب".

وصرح قائد العام لحرس الثورة الإسلامية: "ان الشهيد طهراني مقدم لم يخيب أمله قط من عدم حصول النتائج، والثقة بالله سبحانه وتعالى وصدقه ومثابرته التي لا مثيل لها كانت من العوامل الأساسية وراء تحقيق الإنجازات القيمة على يد الحاج حسن ورفاقه".

واعتبر أن دور الشهيد طهراني مقدم في تعزيز قوة الدفاع عن الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي والأمة الإسلامية فريد من نوعه، قائلا: "ان ذروة فضل الحاج حسن والحاج قاسم العزيزين، هي انه اختارهم الله تعالى ونالوا نعمة الشهادة".

وأشار اللواء سلامي إلى الجملة المكتوبة على مقبرة الشهيد طهراني مقدم، وهي "هنا دفن من أراد تدمير إسرائيل"، وقال: "اليوم، ونظرا لما نراه من معالم زوال الكيان الصهيوني المغتصب وقاتل الأطفال، سيتحقق هذا الزوال الذي كان أيضا من امنيات أب الصناعة الصاروخية الإيرانية، العميد الشهيد حسن طهراني مقدم".

كما قامت أسرة الشهيد طهراني مقدم في هذا اللقاء بشرح خصائص وفضائل الحاج حسن طهراني مقدم، وتبادلوا ذكريات هذا الشهيد العظيم.

رمز الخبر 1933185

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