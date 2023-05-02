رئيسي: يجب اتباع إرشادات قائد الثورة في اجتماع المعلمين اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس الايراني وضمن تخليده ذكرى يوم المعلم، على تنفيذ توجيهات قائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق بالاستقرار في الإدارة، وتحديث وثيقة التحول في التربية والتعليم وتنفيذها، والكتابة الإبداعية والفنية للكتب المدرسية، وتوظيف معلمين ملتزمين وفعالين.

وشدد آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، مساء اليوم الثلاثاء ، في اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية ، على متابعة تنفيذ توجيهات قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه المعلمين صباح اليوم ، فيما يتعلق بالاستقرار في إدارة التربية والتعليم وتحديث وتنفيذ وثيقة التحول الأساسي للتربية والتعليم ، والكتابة الإبداعية والفنية للكتب المدرسية ، وتوظيف معلمين ملتزمين وكفؤين ، ومواصلة الشؤون التربوية على جميع المستويات.

كما تم التأكيد في هذا الاجتماع على التنفيذ الكامل لوثائق المجلس الأعلى للثورة الثقافية ، وتم الاعلان عن إنشاء مركز ومنظومة للتخطيط ومراقبة والإشراف على تنفيذ قرارات هذا المجلس بالتعاون مع المراصد الثقافية للبلاد لمتابعة عملية التنفيذ وأداء المؤسسات.

هذا وقام الأعضاء بمراجعة واعتماد اللوائح الخاصة بتعيين أفضل الخريجين المختارين من مؤسسة النخبة الوطنية وتم تجميع هذه اللائحة من أجل تحديد وتسهيل عضوية النخب الإيرانية داخل وخارج البلاد في المجالس العلمية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحثية في البلاد ، وتحديد المعايير والمؤشرات العامة والخاصة للنخب والخريجين على اختلافهم من قبل مؤسسة النخبة الوطنية.

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