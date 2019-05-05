المجلس الأعلى للثورة الثقافية يمنع تنفيذ وثيقة 2030

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب في كتلة "الولائيون" في مجلس الشورى الاسلامي "حسينعلى حاجي دليكاني" طالب رئيس المجلس خلال الجلسة العلنية اليوم التطرق إلى الوثيقة 2030 التي تحدث عنها قائد الثورة ، فرد لاريجاني قائلاً أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية منع تنفيذ وثيقة 2030 ومن ثم تم ابلاغ وزارة التربية والتعليم بالأمر.

كما صرح لاريجاني قائلاً ستتم متابعة الموضوع بحضور اللجنة التعليمية وفي حال وجود مخالفة ما، ستتم معالجتها.

الجدير بالذكر أن وثيقة اليونسكو 2030 أو أهداف التنمية المستدامة، المعروفة أيضا بإسم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، هي مجموعة من الأهداف العالمية البالغ عددها 17 هدفا مع 169 غاية. وقد وافقت حكومة حسن روحاني على المشاركة في تنفيذ هذه الوثيقة بشروط. لكن في ديسمبر 2016، عندما كشف مكتب اليونسكو في إيران في احتفال بحضور وزراء العلوم والتعليم في حكومة روحاني، الستار عن الوثيقة لتنفيذ الأهداف التعليمية للبرنامج، أثارت الوثيقة الكثير من ردود الفعل من قبل السياسيين والمراجع في إيران./انتهى/