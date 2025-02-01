منح جائزة مليارية لأفضل معلم في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على مدى العامين الماضيين، تم تقديم جائزة دولية لأفضل معلم في ايران بقيمة مليار تومان((17300دولار) بهدف تعزيز وتكريم مكانة المعلمين وكذلك مكانة التعليم والتربية.

وصلت الجولة الثانية من "جائزة المعلم" إلى مرحلتها النهائية وتم الإعلان عن الفائزين. في عام 2024، ترشح 31,816 معلمًا من إيران و22 دولة أخرى لتلقي جائزة المعلم الدولية، وتم إكمال 50,693 استمارة تعريف بالمعلم من قبل الطلاب وعامة الناس.

وأخيراً تم تكريم المعلم "رضا زينالي" من مدينة بهاباد بمحافظة يزد كأفضل معلم للنسخة الثانية من "جائزة المعلم الدولي"، كما تم تكريم المعلم "عبد الرؤوف" من كراتشي بباكستان لجهوده لتعزيز التعلم العملي والابتكار من خلال إنشاء ناد علمي، و"إبراهيم" باقري بور من مشهد، لجهوده في التعرف على مواهب طلاب المدارس الفنية وإنشاء أساليب تعليمية تفاعلية، وزهرة جمشيدي من إسلام آباد غرب، محافظة كرمانشاه، لجهودها في تمكين الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم؛ وعزيز محمدي منش من خرم آباد، محافظة لرستان لجهوده في تعزيز التعليم وتمكين المناطق القبلية والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

تعود فكرة جائزة المعلم إلى ما قبل 5 أو 6 سنوات، للبحث عن أداة لجذب الانتباه إلى وضع التعليم والمعلمين وتربية الجيل القادم. وبعد مناقشات وأفكار مختلفة، تم التوصل إلى فكرة جائزة المعلم.

ويهدف إقامة جائزة المعلم إلى تعزيز وتكريم مكانة المعلم ولفت انتباه المجتمع إلى مكانة المعلم والدور التربوي الذي يلعبه المعلمون في بناء مستقبل المجتمع.

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